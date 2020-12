Deux sénateurs alsaciens s'engagent contre la fermeture de Fip à Strasbourg

La ministre de la culture destinataire d'un courrier de deux sénateurs alsaciens. Claude Kern (UDI) et Elsa Schalck (LR) lui demandent de reconsidérer la fermeture des antennes locales de Fip à Strasbourg, Nantes et Bordeaux. Après le 18 décembre, l'antenne sera faite de Paris.

Alors que la fermeture de Fip Strasbourg est annoncée pour le vendredi 18 décembre, deux sénateurs alsaciens écrivent à la ministre de la Culture. Claude Kern (UDI) et Elsa Schalck (LR) demandent à Roselyne Bachelot de "reconsidérer" la décision de fermer les dernières antennes locales de Fip à Strasbourg, Nantes et Bordeaux. "A l'heure où il faut sauver la culture", ils soulignent la "nécessité d'une offre publique radiophonique de proximité."

Un comité de soutien avait déjà écrit à la ministre de la Culture, tout comme la mairie de Strasbourg et l'Eurométropole.

La musique ne change pas sur Fip

Le 18 décembre, ce sera la fin des infos locales sur Fip Strasbourg, une quarantaine par jour selon les animatrices, et 400 places distribuées chaque mois pour des spectacles. En revanche, la musique ne changera pas, pas de changement de fréquence non plus, 92.3 à Strasbourg. Fip sera toujours là, mais l'antenne sera réalisée de Paris.