Deux seniors poitevins participent à la Paris Games Week

Poitiers, France

Ils sont prêts à en découdre. André Lavaud, 67 ans, résident à Marie-Noël à Poitiers, et Bernard Lemée, 95 ans, locataire de la résidence autonomie Edith Augustin, vont ce mercredi à Paris. Pas de Tour Eiffel ou de Sacré-Coeur au programme pour leur séjour, mais des compétitions de jeux vidéo à la Paris Games Week.

Des pros du bowling, assis sur leur chaise

Ils n'en ont jamais fait en vrai, mais ils ont tous les deux commencé à jouer au Wii bowling, sur la console de jeux Nintendo, il y a deux ans. Une animation proposée à Edith Augustin. "A la base, c'est plus un divertissement, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et puis quand les bases sont posées, qu'on maîtrise, on peut passer à la compétition. Là ils sont très bons, ils vont gagner", explique Wilfried Moal, leur entraîneur.

Les deux compétiteurs, eux, ne sont pas aussi catégoriques. Avec leurs tee-shirts "Heureux comme un senior à Poitiers" ils s'appliquent à faire strike sur strike mais ne vont pas à Paris pour la compétition. "Si on gagne on gagne, si on perd on perd", disent-ils en cœur en riant. "On est très contents parce que ça nous fait une sortie, on va voir du monde". Mais quand même, il va falloir défendre les couleurs de la région : "Il faut quand même qu'on gagne contre La Rochelle !"

"Il faut qu'on gagne contre La Rochelle !" © Radio France - Marie Dorcet

Rompre l'isolement des seniors

Ils partent à Paris pour représenter "Silver Geek", un collectif créé en 2014 à Poitiers. Le but : apporter l'e-sport, c'est-à-dire la pratique sportive du jeu vidéo, à un public âgé pour rompre l'isolement des seniors. Et contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas si difficile : "Quand on leur met une manette dans les mains, déjà c'est opération séduction auprès des petits enfants. Et puis quand ce sont des compétiteurs qui ont pratiqué du sport dans leur vie, quand on parle de compétition ça vibre forcément", explique Pierre McMahon, chef de projet à Futurolan qui organise la Paris Games Week.

A Paris, nos deux seniors poitevins affronteront ce jeudi trois autres équipes : La Rochelle, Tours et Clairefontaine. Ils feront aussi des démonstrations et pourront jouer avec le public qui pourra porter des simulateurs de vieillissement. Ces équipements entravent certains mouvements pour simuler la réalité des personnes âgées.