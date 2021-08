Deux-Sèvres : avec les touristes sur la route de la Vélo Francette

La Vélo Francette est un itinéraire de plus de 600 kilomètres entre la Normandie et La Rochelle. Nous avons croisé des touristes à vélo sur le parcours qui traverse les Deux-Sèvres du nord au sud.

C'est un mode de déplacement de plus en plus prisé au quotidien, mais aussi pour les vacances : le vélo. Plusieurs itinéraires existent dans notre Poitou notamment la Vélo Francette. Ce parcours de 630 kilomètres entre Ouistreham en Normandie et La Rochelle traverse les Deux-Sèvres.

Etre dehors, profiter de la nature, tout couper

Ce n'est pas le premier voyage à vélo d'Isabelle et Stéphane. Ce couple de Tourangeaux avait déjà fait la partie vers Ouistreham, cette année ils font l'autre bout de la Vélo Francette. Les deux quinquagénaires croisés à Airvault apprécient "être dehors, profiter de la nature, tout couper. Être dans des endroits où il y a très peu de voitures, as trop de bruit. Rencontrer des gens chez qui qui font la même démarche que nous. Et puis découvrir aussi des villages dans lesquels on passerait pas forcément si on était en voiture ou sur l'autoroute".

Quelques kilomètres plus loin, au lac du Cébron, Agathe et Jérôme font une pause. Eux aussi sont des habitués des vacances à vélo mais cette année ils ont opté pour le tandem avec une place de type vélo couché à l'avant et une place normale de vélo à l'arrière, "plus pratique pour papoter", sourit Agathe. Mais le parcours. "Ça n'arrête pas de monter/descendre depuis deux jours", note la quadragénaire originaire de région parisienne.

Agathe et Jérôme sont partis de Saumur, dans le Maine-et-Loire, en tandem © Radio France - Noémie Guillotin

Beaucoup de cyclistes ont avec eux la tente et s'arrêtent dans des campings. A Champdeniers, entre Niort et Parthenay, la municipalité a créé en 2019 une halte avec participation libre, "puisque entre Parthenay et le marais poitevin, il n'y avait pas de camping, juste des chambres d'hôtes. Pour les sportifs, ça va. Pour les familles et les personnes plus âgées, c'est plus compliqué", explique Joël Morin à l'origine du projet.

A Champdeniers, une halte a été créée spécialement pour les campeurs sur le chemin de la Vélo Francette © Radio France - Noémie Guillotin

On ne va pas se cacher que la covid a un peu aidé le projet Vélo Francette

C'est là que Julien et Ségolène s'installent pour la nuit, ravis. C'est leur premier voyage à vélo, décidé en raison de la crise sanitaire. "On n'était pas sûr d'être vaccinés, on ne savait pas si on pourrait partir à l'étranger, si les restos seraient ouverts ou pas. Là, au moins, on est hyper indépendants, on s'arrête où on veut, on peut faire nos courses. On ne va pas se cacher que la covid a un peu aidé le projet Vélo Francette, mais c'est chouette parce que je ne sais pas si je l'aurais fait sinon. Ça m'a appris le vélo et je pense qu'on repartira du coup", raconte Ségolène, de Caen.

La Vélo Francette qui fait l'objet d'un Guide du routard cette année.