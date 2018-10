Argentonnay, France

C'est un château fort en ruine qui pourrait revivre dans le nord Deux-Sèvres. Le château de l'Ebaupinay, à Argentonnay, fait l'objet d'une campagne d'achat collectif sur internet. 650.000 euros sont nécessaires à l'achat. Plus de 212.000 euros ont pour l'instant été collectés grâce à la participation de plus de 2000 personnes.

Des airs de château écossais

Après le succès du rachat du château de La Mothe-Chandeniers, au Trois-Moutiers dans la Vienne, c'est le deuxième projet mené par l'association Adopte un château et la start-up Dartagnans. Ce château appartient à une famille qui n'a pas les moyens de l'entretenir. Il est en vente depuis 10 ans et a plu à Julien Marquis, le délégué général d'Adopte un château. "On est tombé sous le charme de ce château en granit qui fait penser à un château écossais", raconte-t-il. Il y a aussi la proximité avec La Mothe-Chandeniers. "Le Poitou-Charentes c'est une belle région, de plus en plus attractive et donc on pourra s'insérer plus facilement dans le cadre d'un développement touristique".

Le logis du château de l'Ebaupinay a brûlé pendant les guerres de Vendée © Radio France - Noémie Guillotin

Le château de l'Ebaupinay est à vendre depuis 10 ans © Radio France - Noémie Guillotin

Le château de l'Ebaupinay date de la fin du XIVe siècle. Il a brûlé pendant les guerres de Vendée en 1796. "C'est une coquille vide", décrit Julien Marquis, "il n'y a plus de planchers, plus de toiture". On aperçoit des restes de cheminées.

Les planchers n'existent plus © Radio France - Noémie Guillotin

A l'intérieur du château fort, des restes de cheminées © Radio France - Noémie Guillotin

Julien Marquis est confiant dans la réussite de l'achat collectif et pense déjà aux travaux à venir. Il voit un chantier organisé comme au Moyen-Age. "Il y aura des travaux pendant des années et des années et c'est cela aussi qui crééra de l'attractivité. Il n'y a rien de pire pour un château que de tomber dans l'oubli c'est généralement ça qui le tue".