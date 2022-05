Deux-Sèvres : Goldorak, Kiki, Alabtor au cœur de la première bourse aux jouets vintage à Sauzé-Vaussais

Une bourse aux jouets de collection et de jeux vidéos a été organisée dimanche toute la journée à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres). Des jouets des années 70,80,90 par milliers, 458 visiteurs, et autant d'insouciance.

"C'est très différent d'un vide grenier" s'exclame Théo, étudiant mellois, ravi d'un tel salon dans la région. Ici, dans les allées de la Salle socio-culturelle de Sauzé-Vaussais, des figurines, des cartes Pokémon, Goldorak, des voitures miniatures et même des Game Boy. "Cela me rappelle mes années d'insouciance, avec des jouets comme Big Jim dont je ne me souvenais même plus" sourit cette passionnée de jouets, un brin nostalgique. Najat, 48 ans, repart en Charente chargée avec des Playmobil® et des Fisher-Price des années 70. Son fils a préféré des Lego®. Des habitants de Sauzé-Vaussais arrivent même déguisés, en Spiderman ou en Indien.

Chaque figurine essaie de trouver sa place sur le stand. © Radio France - Sarah D'hers

Des jouets vintage par milliers

"Ce ne sont que des jouets de collection" précise Sylvio Martineau, l'organisateur, ravi de son événement à "taille humaine" avec une quinzaine d'exposants. "Il y en a pour toutes les bourses" plaisante ce fan de Goldorak. "_Tous mes jouets quand j'étais enfant ont été jetés ou donnés" grimace-t-il "_alors je me les rachète à 48 ans".

Pour tous les fans de Goldorak. © Radio France - Sarah D'hers

A ses côtés, Arnaud, grand collectionneur de jouets Star Wars® vintage mais surtout de la peluche Kiki. "J'en ai plus de 90, souvent neuves en boîte!" explique le breton et d'ailleurs, Kiki a marqué toute une génération, et elle est encore appréciée des enfants". Un jouet qui peut se vendre d'occasion à 5 euros jusqu'à 250 euros pour une édition limitée.

Des peluches Kiki première génération. © Radio France - Sarah D'hers

Première bourse réussie

458 visiteurs se sont succédés dimanche 16 mai à Sauzé-Vaussais, une commune au sud des Deux-Sèvres, parfois étonnés d'un tel événement dans le département. "Le premier mais pas le dernier" conclut l'organisateur Sylvio Martineau. Les membres de Chtulhu Event, l'association qui organise, sont satisfaits d'avoir reçu des amateurs de plusieurs départements voisins, de la Charente à la Gironde, en passant par la Vienne.

Par ailleurs, l'association organisera en octobre prochain la troisième édition du salon du disque vinyle et bande dessinée.