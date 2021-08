Deux-Sèvres : la barre des 250.000 euros dépassée pour la nouvelle campagne du château de l'Ebaupinay

L'Ebaupinay, le château médiéval du nord Deux-Sèvres aux milliers de co-propriétaires, a lancé il y a quelques semaines une nouvelle campagne de financement participatif. Et elle marche fort. Plus de 250.000 euros ont déjà été collectés grâce à la participation de 1900 personnes issues d'une quarantaine de pays. La campagne est prolongée jusqu'au 19 septembre 2021.

Des fouilles pourraient débuter fin 2021

Le palier nécessaire au financement des fouilles a été atteint. "C'est un monument historique donc on est obligés de faire des fouilles sur les endroits où l'on souhaite faire des constructions pour le projet futur. Et cela nous permettra aussi d'avoir davantage sur le château et sur les anciens bâtiments, s'il y avait des logis par exemple", explique Martin Cousseau, responsable du site et chargé d'accueil et développement du château. Et peut-être trouver des objets. "Des poteries par exemple ou pourquoi pas quelque chose de plus rare, un petit morceau de métal, on verra bien", poursuit-il. L'objectif est de les démarrer en fin d'année.

La suite de la campagne servira elle à l'entrée du château et la sécurisation de l'intérieur.

Pour l'instant, le château ne se voit que de l'extérieur © Radio France - Noémie Guillotin

Le visiteur peut en revanche entrer dans le pigeonnier © Radio France - Noémie Guillotin

Visites tout l'été

Des visites sont organisées tout au long de l'été. Elles peuvent être libres ou guidées. Nouveauté cette année : l'aménagement d'une salle d'armes. Le château est ouvert du mercredi au dimanche. Il faut un pass sanitaire pour y accéder. Plus d'infos sur le site internet du château de l'Ebaupinay.

La salle d'armes du château de l'Ebaupinay présente des armures... © Radio France - Noémie Guillotin