Deux-Sèvres : le parc de la Vallée, lieu "familial et convivial", connaît une saison difficile

C'est un parc d'attractions apprécié des familles. Le parc de la Vallée, à Massais dans le nord des Deux-Sèvres, propose manèges à sensations, jeux aquatiques ou encore carrousel. Au total une trentaine d'attractions. Nouveauté de cette année 2021 : les chaudrons. "C'est une soucoupe plate avec des tasses à café dessus. L'assiette tourne dans un sens et les tasses à café dans l'autre", explique Thierry Montalétang, le gérant du parc de la Vallée. "Il faut y aller avant de déjeuner", conseille-t-il en souriant.

Parmi les manèges à sensations, le Bobsleigh où le wagonnet peut atteindre les 60 km/h © Radio France - Noémie Guillotin

Le Rapido promet aussi des sensations fortes © Radio France - Noémie Guillotin

En période de covid ça fait du bien de s'aérer l'esprit

"C'est sympa, familial, convivial. Les enfants sont contents, on passe une bonne journée", raconte Audrey, venue du Niortais en famille. "Même les mamans s'amusent", lance Aurélie en sortant du Rapido, un toboggan de 15 mètres que l'on descend à bord d'un canoë pneumatique pouvant aller à plus de 30 km/h. "En période de covid ça fait du bien de s'aérer l'esprit", ajoute Charline. Les deux mères de famille qui ont l'habitude de venir trouvent que les allées sont moins remplies que d'habitude. "Mais c'est mieux comme ça on ne fait pas la queue", se réjouissent-elles.

Depuis 20 ans que je suis là j'ai jamais fait un petit 15 août comme on a fait cette année

Thierry Montalétang le gérant, se réjouit moins. "Par rapport à 2019 on est pas loin de 40%, 50% même de baisse", chiffre-t-il. "Depuis 20 ans que je suis là j'ai jamais fait un petit 15 août comme on a fait cette année. On devant faire 2500 entrées, on est tombés à 700 personnes". Le responsable évoque une baisse sensible depuis le 21 juillet et la mise en place du pass sanitaire. La météo n'a pas non plus aidé.

En 20 ans, le gérant du parc de la Vallée n'avait jamais vu aussi peu d'affluence un 15 août © Radio France - Noémie Guillotin

Pour le responsable du parc, c'est beaucoup d'incertitude. "Tout dépend de ce que les banques vont nous dire quand on va demander l'addition. Les mois qui arrivent, c'est pas gagné", explique Thierry Montalétang. Surtout que le parc de la Vallée avait lancé un gros projet en 2019 avant la crise sanitaire, le River Splash, un investissement de 600.000 euros. Attraction attendue pour la saison 2022.

