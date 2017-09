Deux-Sèvres : Owen, 9 ans, à la télé dans le Jamel Comedy Kids

Owen habite Vouillé, dans les Deux-Sèvres. A 9 ans, il participe à la 2e saison de l'émission Jamel Comedy Kids, diffusée à partir de ce dimanche sur Canal Plus.

Sur la table du salon, Owen a installé une boite de mouchoirs. "Parce qu'on va pleurer de rire", glisse le petit garçon de 9 ans avec un sourire malicieux. Le bout-en-train court enfiler une casquette gavroche pour jouer un de ses sketches. Elève en CM1 à l'école Ernest Pérochon de Vouillé, dans les Deux-Sèvres, Owen se rêve acteur humoriste. Et ce n'est pas tout : "je veux être célèbre et passer à la télé !".

"J'aime bien faire rire les gens parce que j'aime bien quand ils sont heureux"

L'an dernier, le petit deux-sévrien tente sa chance au Jamel Comedy Kids. Direction Toulouse pour les castings. Owen est pris pour l'émission. "Maman m'a dit tu as une surprise dans l'ordinateur et là il y a Jamel Debbouze qui m'appelle et me dit Owen tu es pris pour le Jamel Comedy Kids", se souvient l'humoriste en herbe.

Le tournage se déroule en février dernier à Paris sur la scène du Comedia. Devant 600 personnes, Owen reprend un sketch d'un humoriste. "J'étais surprise, je découvrais mon enfant, je ne pensais pas qu'il serait aussi à l'aise", raconte Peggy, la maman d'Owen, très fière de son fils.

"Moi je le soutiens dans ses rêves, on ne va pas commencer à lui casser ses rêves à 9 ans", poursuit cette maman. "Par contre, je mets bien les bornes. Il y a les rêves et puis il y a l'école. Ce n'est pas que des paillettes la vie".

La date de diffusion dans l'émission dans laquelle Owen a tourné n'est pas encore fixée. Désormais, le petit garçon partage sa passion sur une page Facebook et bientôt une chaine youtube "Les Scènes d'Owen". Avec les vidéos des sketches écrits par maman et qu'il interprète.