Deux-Sèvres : un plan de relance du Département pour la culture

Secteur très touché par la crise sanitaire, la culture bénéficie d'un plan de relance du Département des Deux-Sèvres. La collectivité propose aux compagnies de les aider à adapter leurs spectacles aux nouvelles contraintes. "C'est-à-dire une réduction de la jauge ou du timing", précise Mahier-Lucas, élue en charge de la culture au département des Deux-Sèvres. 23 projets ont été retenus, aidés à hauteur de 30.000 euros.

130.000 euros sont également consacrés à élargir les cercles habituels de diffusion des spectacles aux collèges, ehpad, maisons familiales et rurales par exemple. "Ce sont des lieux qui ont peu de moyens. Là, le dispositif du conseil départemental qui vise à financer 80% d'un spectacle. On espère que ce coup de pouce va booster la diffusion", explique Thierry Boutin, administrateur du collectif Gonzo, un collectif d'artistes et musiciens basé à Parthenay. Subvention dans la limite de 1500 euros. "Mais avec les spectacles adaptés, aucun ne dépasse 1500 euros", précise-t-il.

Un annuaire des spectacles désormais en ligne

Un annuaire des spectacles est désormais disponible sur internet "avec plus de 210 compagnies. Une commune, une association... pourra y accéder. De façon presque ludique ils vont pouvoir choisir la compagnie, budgéter un montant et choisir parmi les propositions", détaille Esther Mahier-Lucas.

Le pass culture sport 79 est également prolongé. Il permet le remboursement de 15 euros pour une inscription à une activité sportive ou culture et de 30 euros supplémentaires pour une seconde inscription à une activité de nature différente.