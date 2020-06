Deux-Sèvres : une plateforme pour recenser les séjours pour les enfants et adolescents

Trouver un séjour d'été dans les Deux-Sèvres pour vos enfants en quelques clics c'est désormais possible. Avec la plateforme "sejours79.fr". Fruit de la collaboration de plusieurs acteurs de l'éducation populaire : la Ligue de l'enseignement, l'association La Bêta-Pi, la fédération des centres socio-culturels. Utiles pour les parents mais aussi les travailleurs sociaux.

Une plateforme bienvenue alors que la crise du coronavirus complique l'organisation des séjours pour les organismes. "On avait des habitudes de travail avec les familles qui consistaient à utiliser nos réseaux réguliers pour proposer nos séjours d'été. Là avec la fermeture des associations, des écoles, il fallait que l'on trouve une autre solution", explique Jérôme Bacle, secrétaire général de la Ligue de l'enseignements des Deux-Sèvres.

Il y a un besoin de vie collective - Jérôme Bacle, secrétaire général de la Ligue de l'enseignements des Deux-Sèvres

"On a la conviction que cette expérience de vie collective en plein air est très formatrice pour des enfants ou des adolescents et particulièrement en cette période post-confinement", précise Kim Delagarde, directeur de l'association La Beta Pi qui a maintenu ses propositions de séjours. Des acteurs qui attendent des précisions sur les conditions d'accueil. "Nous appliquerons les protocoles de notre mieux, en espérant qu'ils soient le plus léger possible", poursuit Kim Delagarde.

27 séjours sont recensés pour l'instant sur la plateforme.