Deux-Sèvres : Zoodyssée rouvre au public ce mercredi

Les deux ours de Zoodyssée vont de nouveau avoir des visiteurs

A partir de ce mercredi 20 mai, il sera à nouveau possible de se promener dans les allées de Zoodyssée, à la rencontre des ours, loups, vautours, loutres, etc. Le parc animalier de la foret de Chizé, dans le sud des Deux-Sèvres, a reçu le feu vert de la préfecture pour rouvrir au public.

Zoodyssée accueille 800 animaux. Le site de 34 hectares était fermé aux visiteurs depuis le 14 mars dernier.

Un protocole sanitaire pour garantir la sécurité du public est mis en place précise le Département des Deux-Sèvres, gestionnaire des lieux.