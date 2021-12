Deux sites du Gard et de la Lozère reçoivent une aide par le Loto du Patrimoine. La Chapelle de la Confrérie des Pénitents gris à Aigues-Mortes touche 277 000 euros. Et 146 000 euros pour les écuries du château de Molezon.

Deux sites aidés financièrement grâce au Loto du Patrimoine dans le Gard et la Lozère

La Fondation du Patrimoine dévoile le montant des aides accordées à 100 sites en péril. Deux monuments du Gard et de la Lozère vont toucher une aide grâce au Loto du Patrimoine cette année. La Chapelle de la Confrérie des Pénitents gris à Aigues-Morte dans le Gard va recevoir 277 000 euros. Un coup de pouce qui n'est pas de trop car elle a lancé, il y a quelques mois, un projet de rénovation d'un montant d'1,2 millions d'euros.

Deux sites aidés dans le Gard et en Lozère

En Lozère, un chèque de 146 000 euros a été signé pour rénover les écuries du château de Molezon. La propriétaire, Sidonie Schramm s'en réjouit : "c'est beaucoup d'émotions. On a candidaté sans trop y croire au départ. Cela a été beaucoup de travail de monter un dossier solide. C'est un beau cadeau de Noël." L'argent va servir à restaurer "les murs, la toiture, le plancher" et "la charpente va être faite en châtaigner." Les travaux devraient se finir dans deux ans. Le but est, à terme, d'être "un bâtiment qui accueille des évènements locaux."

Les écuries du château de Molezon en Lozère vont être rénovées grâce à l'aide du Loto du Patrimoine. - Valérie Flayol