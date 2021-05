Deux sites des pays de Savoie candidats pour devenir le Monument préféré des Français

Votez pour le monument qui représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour concourir et devenir le Monument préféré des Français. Sur les trois édifices en lice : la Rotonde ferroviaire de Chambéry, en Savoie, et le château de Menthon-Saint-Bernard, en Haute-Savoie.

La Rotonde ferroviaire de Chambéry ou le château de Menthon-Saint-Bernard pourraient représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes pour devenir le Monument préféré des Français. Face à nos monuments savoyard et haut-savoyards, le site Le Corbusier à Firminy dans la Loire est également candidat.

Il s'agit d'abord de départager les trois sites régionaux. On peut voter depuis ce mardi 25 mai, jusqu'au 11 juin (pour voter, ça se passe ici). Dans un second temps, les sites candidats de chaque région seront en concurrence, et présentés lors d'une émission diffusée sur France 3 en septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine, en partenariat avec France Bleu.

La Rotonde ferroviaire de Chambéry

En Savoie, le site retenu est la Rotonde ferroviaire de Chambéry, très peu ouverte au public, qui sert aux manoeuvres et à l'entretien des locomotives. Le site, unique en son genre, est doté d'une charpente métallique. Construite à la fin des années 1900, il s'agit de l'une des dernières grandes réalisations de ce type en France. Le charpente se compose d'un anneau de 27 mètres de large et d'une coupole de 55 mètres de diamètre - coupole qu'on peut apercevoir lorsqu'on roule sur la voie rapide chambérienne - ; la structure mesure 34 mètres de haut et 110 mètres de diamètre.

Le château de Menthon-Saint-Bernard

Le château de Menthon-Saint-Bernard surplombe le lac d'Annecy. Il date du XII° siècle ; la légende raconte que Walt Disney s'en est inspiré pour dessiner son château de la Belle au bois dormant. D'abord château fort, puis devenu château d'habitation à partir de la Renaissance, il appartient à la famille de Menthon depuis 23 générations ! Il est ouvert aux visites, mais également aux réceptions et aux mariages.