Deux sites médiévaux, la parade le soir : les Fêtes Johanniques sont de retour à Reims ce week-end

Après deux ans d'interruption, les Fêtes Johanniques sont organisées samedi 28 et dimanche 29 mai à Reims. La commémoration de Jeanne d'Arc et de Charles VII est placée sous le signe du "renouveau" cette année, pour le directeur de l'association pour l'Histoire vivante.

Reims va de nouveau se remettre à l'heure médiévale le temps d'un week-end, samedi 28 et dimanche 29 mai. Les Fêtes Johanniques sont de retour dans les rues de la ville, la commémoration de Jeanne d'Arc et Charles VII, avec des sites médiévaux, des représentations artistiques et des spectacles. Cela faisait deux ans qu'elles n'avaient pas eu lieu, en raison de la pandémie de Covid-19.

"On a clairement le sentiment d'un grand renouveau depuis quelques mois après deux ans de pause", confirme Christophe Dargère, le directeur de l'association pour l'Histoire vivante, chargée de l'organisation. Deux nouveautés sont affichées pour cette édition : deux sites médiévaux au lieu d'un, au niveau de la cathédrale et de la basilique Saint-Rémi, et la parade qui va suivre l'ancienne voie des sacres entre ces deux monuments et qui aura lieu samedi soir.

Une parade à 21 heures pour ne pas casser le rythme

"Par expérience, les parades en milieu de journée coupent tout le reste des animations, trois heures dans l'après-midi consacrées à l'installation puis à la désinstallation où il ne se passe plus grand chose et donc le faire le soir ça permet aussi de clore la journée en beauté", explique Christophe Dargère, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi.

Il espère une affluence au maximum, d'autant que beaucoup de communication a été faite autour de l'évènement et que la météo s'annonce ensoleillée. "On constate un vrai engouement pour les manifestations historiques, on a organisé les Fêtes Johanniques d'Orléans qui ont rassemblé plus de 70 000 personnes donc je pense qu'on devrait avoir pas mal de monde [à Reims]."

Beaucoup de monde attendu

Une centaine d'exposants vont donc s'installer sur les deux sites, avec des stands en bois sur le parvis de la cathédrale. Une trentaine de compagnies ont aussi été recrutées pour les animations, "un groupe de musique tchèque dans le cadre de la candidature de Reims pour la capitale européenne de la culture 2028 mais aussi des troupes locales", précise Christophe Dargère.

À ceux qui doutent de l'intérêt de fêter le Moyen-Âge aujourd'hui, le directeur de l'association pour l'Histoire vivante répond que "les visiteurs adorent ces fêtes historiques, pas tellement pour l'aspect commémoration mais parce qu'ils ont envie de voir des choses qui parlent de leur Histoire et qui sont spectaculaires et ludiques". Il compte pour cela sur les ateliers de confection de monnaie, les spectacles de rapaces et de machines de guerre.

Les Fêtes Johanniques se déroulent samedi 28 et dimanche 29 mai dans le centre-ville de Reims et le programme est à retrouver ici.