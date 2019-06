Deux sites retenus pour le prochain loto du patrimoine en Drôme Ardèche

La fondation du patrimoine a dévoilé la liste des monuments qui seront aidés via le loto du patrimoine 2019. Parmi eux le Moulin Dupuy à Saint-André-Lachamp en Ardèche et le Château de la Touche dans la Drôme.

Pour la deuxième édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée à l'animateur télé Stéphane Bern, deux sites ont été retenus en Drôme Ardèche. Un dans chaque département. Il s'agit du Château de La Touche entre Montélimar et Dieulefit, et du Moulin Dupuy à Saint-André-Lachamp, près de Joyeuse.

En plus des 18 sites emblématiques dévoilés en mars derniers, 103 autres monuments ont été désignés par la Fondation du Patrimoine, ce mardi. Leur restauration sera financée en partie par le loto du patrimoine qui aura lieu le 14 juillet prochain.

Ces sites en ont grand besoin

Il ne reste plus grand chose du Moulin Dupuy, actuellement : seule une petite partie des toits subsistent, et les murs eux, risquent de s'effondrer. Une première tranche de travaux consistera donc à mettre le bâtiment hors d'eau et à le sécuriser. D'autres travaux suivront avant de rétablir tout l'outillage du meunier.

Objectif : relancer la fabrication de farines et d'huile.

Le Château de la Touche a aussi un besoin urgent de travaux. Construit au XIIe siècle par la famille des Adhémar, il a subi un tremblement de terre dans les années 30. De nombreuses et importantes fissures sont à traiter; le mauvais état des toitures a provoqué de grosses dégradations à l'intérieur (dont l'effondrement d'un plancher). Il faut aussi refaire les menuiseries : 50 fenêtres et 12 portes.

Beaucoup de candidats, peu d'élus

Pour ce loto du patrimoine 2019, 1.300 sites étaient candidats et seuls 121 ont été retenus. C'est moins que l'an dernier où 232 dossiers avaient été sélectionnés, dont trois en Ardèche : la Maison des Chevaliers à Viviers, la Ferme de Clastre à Sainte-Eulalie, le Hameau de Veyrine à Saint-Symphorien de Mahun. Et deux dans la Drôme : la Chapelle des Cordeliers à Crest, et le site troglodyte de Chateauneuf-sur-Isère. Ces cinq sites se sont partagés 170.000 euros.

En plus du loto du patrimoine du 14 juillet prochain, la Française des Jeux va lancer en septembre deux jeux à gratter : un à 15 euros et un autre à 3 euros.