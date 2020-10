"Deux Sortes d'Hommes" : un titre inédit de Johnny Hallyday dévoilé

Laeticia Hallyday l'avait annoncé dès le 15 septembre sur son compte Instagram : un nouveau coffret consacré à la seule tournée de Johnny aux Etats-Unis, intitulé "Son rêve américain", sortira le 23 octobre.

Il devrait comporter 3 CDs et 2 DVDs. Et pour faire patienter les fans, un single est sorti ce vendredi, intitulé "Deux Sortes d'Hommes", un titre "blues rock" produit par l'Américain Don Was, qui a travaillé sur plusieurs disques des Rolling Stones.

Le titre a été enregistré à Los Angeles pendant les sessions de "Rester Vivant", en 2014, mais il n'apparaît pas sur l'album, car avec "J't'ai même pas dit merci", écrit par Miossec, "Rester Vivant" disposait déjà de son morceau blues.

"Ce qui me plaît, c'est qu'on prend des chose qui ont existé et on les finalise, raconte le directeur artistique de Johnny Hallyday, Bertrand Lamblot. Sur "Deux sorte d'hommes", on n'a rien fait. Elle était dans cet état là, dans un disque dur, on a strictement rien retouché. L'idée est de faire des choses dont on est fiers et dont on se dit qu'il aurait été certainement fier".