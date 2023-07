Louis et Orianne, deux tailleurs de pierre Côte-d'Oriens présentent leur métier aux Festives de Meloisey ces 22 et 23 juillet

En juillet 2022, Orianne et Louis, deux tailleurs de pierre Côte-d'Oriens, décident de prendre la route à vélo pour un grand tour d'Europe. Un voyage d'un an, à la rencontre d'autres tailleurs de pierre. "Le but de cette expédition, c'était de rencontrer des personnes qui font le même métier que nous et de voir comment ils travaillent dans leur pays et comment ils sont formés au métier de tailleur de pierre", raconte Orianne.

Les deux Côte-d'Oriens ont également pu observer les outils utilisés par leurs collègues étrangers et même aller dans une école pour parler de leur métier. "Le but c'est de dépoussiérer l'image de la profession un peu médiévale dans la tête de certaines personnes." De ce voyage, sera publié un rapport plutôt destiné à des personnes connaisseuses du métier. En revanche, un podcast à destination d'un plus large public est en cours de préparation.

Présenter le métier de tailleur de pierre

A l'occasion des Festives de Meloisey, organisées ces 22 et 23 juillet, Orianne et Louis ont un petit stand au pied de la mairie. Là-bas, sont exposées des photos de leur voyage et des extraits d'interview réalisées avec leurs collègues étrangers. En plus, le duo propose des ateliers d'initiation au métier de tailleur de pierre.

Aux Festives de Meloisey ces 22 et 23 juillet, vous pouvez vous glisser dans la peau d'un tailleur de pierre © Radio France - Charlotte Schuhmacher

