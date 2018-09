Avignon, France

La restauration qui a débuté en juin de l'année dernière et qui se poursuit jusqu'au printemps 2020 reste un défi pour un édifice classé mais surtout en termes de contraintes d'agencement et de circulation intérieure. D’ailleurs l’ouverture d’espace plus grand et la facilité des accès du public y compris pour les personnes à mobilité réduite est une des priorités de la modernisation.

Le projet comporte aussi la création d’une nouvelle salle basse, un futur cabaret avec une jauge de 80 places environ.

La salle historique à l'italienne va retrouver son lustre à l'issue d'une restauration trés précise © Radio France - Jean Michel Le Ray

Un chantier qui comportait en parallèle l'édification d'un opéra éphémère face à la gare TGV et le transfert des services techniques de l’opéra en Courtine.

Fin du chantier printemps 2020 et première représentation dans un opéra du Grand Avignon entièrement restauré à l'automne suivant le temps de peaufiner tous les réglages techniques.