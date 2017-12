Deuxième édition de "Noël au pays de Châteaux" dans cinq grands châteaux de la Loire

Les châteaux d'Amboise, d'Azay-le-Rideau, de Chenonceau, de Chinon et de Langeais renouvellent l'opération Noel au Pays des Châteaux. Une opération initiée par l'Agence Départementale du Tourisme de Touraine, qui investit 100 000 euros pour faire de la publicité à Paris, à Nantes et sur internet.

Faire venir les touristes dans les châteaux d'Indre-et-Loire pour les fêtes de fin d'années : C'est l'objectif de l'opération Noël au Pays des Châteaux, qui est reconduite pour la deuxième année consécutive, au mois de décembre, et jusqu'à la fin des vacances. L'idée est de créer pour les touristes un circuit entre cinq châteaux qui proposent chacun des animations et une thématique différentes, mais complémentaires, puisque Noël reste l'élément central.

Le château d'Azay-le-Rideau mise sur la gourmandise, avec des décors en sucre. Le château de Chenonceau est envahi de milliers de fleurs. Un labyrinthe de 300 sapins attend les visiteurs de la forteresse de Chinon tandis qu'à Langeais, on a disposé plusieurs centaines de bougies et de luminaires pour illustrer le thème de la lumière. Enfin Amboise propose un focus sur les couronnes de Noel.

L'agence départementale du tourisme dépense cet hiver 100 000 euros pour de la publicité pour les cinq châteaux, à Paris, à Nantes, et sur les réseaux sociaux. Dès la première édition, l'an dernier, la fréquentation a augmenté de 10 à 15% dans la plupart des chateaux. La hausse a même été encore plus forte à Azay-le-Rideau ou travaille Catherine Daniélou

"Nous avons gagné 25% de visiteurs en plus. C'est une deuxième saison touristique"

Seul celui de Chenonceau n'a pas constaté d'augmentation, car ça faisait déjà 25 ans qu'il proposait des animations à Noel. Pour autant, Caroline Darasse, la directrice des relations publiques de Chenonceau, est certaine qu'à la terme, cette association est une bonne stratégie.

"Pour créer une destination, il faut du temps, et une qualité égale. Nous sommes le pays des châteaux, à une heure de Paris et d'une manne incroyable de touristes qui viennent voir les illuminations et les vitrines parisiennes. Nous avons évidemment notre rôle à jouer"