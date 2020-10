Deuxième édition du "dimanche à la chasse" à Sevrier en Haute-Savoie

"On ne tire pas sur tout ce qui bouge. Les règles de sécurité, il y a des panneaux en place, il y a du fluo, un briefing de sécurité. On ne fait pas n'importe quoi" dit Jean-François Tournier, membre de l'association de chasse communale à Sevrier, en Haute-Savoie, dans le mont du Semnoz. L'objectif de cette journée de découverte, "une dimanche à la chasse", une initiative de la fédération nationale de chasse, est de montrer que l'image véhiculée des chasseurs n'est pas vraie.

France Bleu Pays de Savoie a découvert de la pratique de la chasse ce dimanche 18 octobre Copier

Quarante chasseurs ont accompagné une petite dizaine de visiteurs, curieux de voir comment se passe une partie de chasse. Antoine est venu avec son épouse depuis Annecy. "On est venu à titre informatif. C'est toujours bien de se faire une idée en étant sur le terrain" explique-t-il. "On avait un avis plutôt négatif en fait, comme pas mal de gens qui ne pratiquent pas" poursuit-il. Cette journée leur aura fait un peu changer d'avis, même s'ils n'iront pas jusqu'à passer leur permis. "Ça semble plutôt structuré. C'est rassurant, en tout cas dans ce que l'on a vu" dit-il encore.

Avant le départ de la chasse, les chiens sont déjà impatients de partir, peut-être même plus que leurs maîtres. © Radio France - Bastien Thomas

Nous avons pu suivre Jean-François Tournier, dans le rôle d'un traqueur, pour France Bleu Pays de Savoie. Avec ses deux chiens, le but était de faire sortir des cerfs, biches et faons pour les ramener vers les chasseurs postés à un point fixe. "Nous devons réguler cette population qui grandit d'années en années" explique Jean-François. "Ça devient un cauchemar pour les agriculteurs qui ont des prés" détaille encore Jean-François.

Jean-François Tournier et son chien de chasse Eliott, équipé d'un gilet fluo et d'une cloche pour le reconnaître et l'entendre dans la forêt. © Radio France - Bastien Thomas

Tout est contrôlé. "On a des bracelets qu'il faut attacher à la jambe de la bête prélevée. Sans ça, il est interdit de la déplacer. On peut seulement la retourner" nous précise Jean-François devant la bichette (jeune biche) qu'il vient de blesser et tuer après une traque dans les bois. "C'est pour les chiffres, parce que l'on a un nombre à ne pas dépasser. A Sevrier, c'est 27 par an".

Un bracelet a placé sur la jambe d'une bête tuée, avec la date précise du jour, le mois et l'année. © Radio France - Bastien Thomas

Après avoir chargé les bêtes dans les différentes voitures, retour au chalet de Sevrier, en plein milieu du domaine de chasse. Les animaux y sont découpés, la viande partagée entre tous les chasseurs. Les abats sont déposés dans un congélateur et récupérés une fois par mois par une entreprise d’équarrissage. S'en est suivi une dégustation de produits issus du gibier chassé par les uns et les autres pour bien clôturer cette journée de découverte.