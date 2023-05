Deuxième édition du Festival de Toulouse cet été : Philippe Katerine et Roberto Alagna têtes d'affiche

Axé sur le jazz, les musiques classiques mais aussi les B.O de films et cette année la musique cubaine, le Festival de Toulouse aura lieu du 1er au 13 juillet. Deuxième édition pour ce tout jeune évènement culturel dans la ville rose, deux semaines après la clôture de Rio Loco. Et cette fois, la Ville a décidé de changer de formule : pour éviter que les spectateurs ne suffoquent à cause de la chaleur, finis les sièges sous les étoiles près du musée des Abattoirs. Les concerts auront tous lieu en intérieur dans des salles. Avec par conséquence des prix moins attractifs que l'année dernière.

ⓘ Publicité

À lire aussi La programmation du tout premier Festival de Toulouse cet été dévoilée

De Katerine à Claire Chazal en passant par la sauce cubaine

Pour cette deuxième édition donc quelques revenants mais d'abord un duo à la scène comme à la ville : la comédienne Julie Depardieu déjà venue l'an dernier, et son compagnon Philippe Katerine, bête de scène invétérée. Tous deux se produiront aux côtés de l'Orchestre du Capitole au Casino Barrière le samedi 1er juillet le dimanche 2 juillet.

Le lundi 3 juillet, plongée dans les musiques de films au Théâtre des Mazades aux Minimes avec les plus belles compositions de deux maîtres en la matière, Hans Zimmer et John Williams pères respectifs des BO d'Interstellar, Gladiator, Pirates des Caraïbes et Star Wars ou Indiana Jones. C'est l'orchestre de cuivres basques Metalak Euskal Herrian qui se produira.

Les organisateurs espèrent faire le plein le mardi 4 juillet avec le ténor Roberto Alagna, qui sera accompagné par le pianiste chevelu à lunettes bien connu pour avoir été un très-proche de Johnny Halliday, Yvan Cassar. Le direteur artistique du Festival sera aussi là à la mandoline, pour ce récital haut-de-gamme au Théâtre du Capitole.

Roberto Alagna ici à Paris en 2019. © Radio France

Autre évènement marquant de cette édition, la soirée cubaine le jeudi 6 juillet avec l'hommage au Buena Vista Social Club dans l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines qui accueillera aussi le très télégénique pianiste Jean-François Zygel le samedi 8 juillet au matin et un le quatuor à corde Modigliani le soir.

À noter la présence aussi de l'ancienne star du 20h de TF1, Claire Chazal qui viendra réciter une histoire d'amour provençale aux côtés d'un baryton et d'un danseur dans ce même auditorium le lendemain.

Le chanteur San Severino clôturera le Festival par une dernière carte blanche à l'auditorium le jeudi 13 juillet.

Tarifs habituels de spectacles

Pour ces spectacles et alors qu'ils étaient accessibles à 20-30 euros l'été dernier, il faut compter cette fois sur un budget supérieur pour le Casino Barrière et le Théâtre du Capitole : entre 29 et 110 euros. Les concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines les soirs et au Théâtre des Mazades sont à partir de 29 euros. Il existe des tarifs réduits (10 euros de moins environ) pour les étudiants, les chômeurs et les mineurs de plus de 13 ans. Il est possible d'opter pour un pass trois concerts donnant lieu à une réduction de 15% pour les évènements aux Mazades et à Saint-Pierre.

L'été dernier, s'étaient succédés pour la première édition du "Festival de Toulouse : concerts sous les étoiles" Julien Clerc, Lambert Wilson, Nathalie Dessay ou encore André Manoukian. 12.000 spectateurs avaient bravé la canicule.