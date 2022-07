Deuxième édition du festival du conte de Lingé

Et si on s'asseyait pour écouter une histoire ? Toute la journée, et même toute la nuit, une dizaine de conteurs venus de toute la France -et pour certains de beaucoup plus loin - vont se succéder sur la scène du Festival du conte à Lingé (Indre).

"C'est la deuxième édition. Mais l'an passé, c'était avec le pass sanitaire... Ce sera plus grand public cette année" assure Armelle Audigane, de l'association Noces de parole qui organise l'événement.

A partir de 11h, les conteurs viendront prendre le public par les oreilles, "et les emmener très loin, les faire voyager juste avec la voix" promet Armelle, conteuse professionnelle. En musique, ou même avec un théâtre japonais, les conteurs proposent de présenter chacun plusieurs histoires, puis d'échanger avec le public.

A la nuit tombée, lorsque les enfants seront couchés, les contes prendront une autre tournure : "Il y aura des histoires qui font peur, et même des histoires coquines. Ca nous emmènera tard dans la nuit. On pourra dormir sur place pour ceux qui veulent." promet Armelle.

Festival du conte, le grand Aslon, Lingé. Samedi 21 juillet, à partir de 11h. 5 à 10 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans.