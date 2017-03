Deuxième étape japonaise pour l'exposition "Lascaux III"

Après avoir séduit les Tokyoïtes, l’exposition Lascaux III se déplace au nord est du Japon. Elle s’arrête pendant trois mois à Tagajo à une centaine de kilomètres de Fukushima.

L’exposition Lascaux III poursuit son chemin. Après avoir attiré plus d’un million de visiteurs en quatre ans, les reproductions des peintures de la grotte périgourdine s’installent pendant deux mois à Tagajo au nord-est du Japon. Une nouvelle étape dans ce pays après le très gros succès rencontré à Tokyo fin 2016-début 2017.

Donner envie de découvrir le Périgord

Cette fois, les panneaux ont été installés dans le musée d'histoire de Tohoku dans une version assez semblable à ce qui a été fait à Tokyo. Mais cette nouvelle étape au Japon ne risque-t-elle pas d'être celle de trop ? "Tokyo c'est 36 millions d'habitants sur la grande agglomération et l'ensemble du pays c'est plus de 100 millions. L'exposition sert avant tout à vendre le territoire et de proposer une rencontre avec l'art des cavernes. On espère donner envie de venir découvrir le Périgord," explique André, le directeur de la Semitour, en charge de l'exposition.

"L'exposition nous sert à valoriser notre territoire" André Barbé

Après Tagajo, Lascaux s'installera début juillet à Fukuhoka au sud du pays puis elle rejoindra la Chine avant de partir à la conquêtes de nouvelles contrées.