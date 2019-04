Devenir ambassadeur culturel de l'Indre, c'est possible !

Châteauroux, France

La campagne 2019 du dispositif "Devenez ambassadeur de l'Indre" a été lancée lundi 1er avril. Le principe est simple : vous pouvez obtenir une carte vous permettant de visiter gratuitement 22 sites touristiques du département, à condition que vous soyez accompagnés de plusieurs personnes. Le but est de faire découvrir l'Indre (et le Berry plus largement). En 2018, 1 421 Indriens avaient fait le choix d'être ambassadeur. "Je me sens encore plus berrichon. Je suis curieux, j'aime le patrimoine", explique Jacky, l'un des premiers à avoir eu sa carte.

Notre région gagne à être encore plus visitée et connue par les touristes", Jacky

22 sites partenaires dans l'ensemble du département de l'Indre

22 sites touristiques participent : l'abbaye Notre Dame à Déols, la Tour Blanche à Issoudun, le château de Valençay ou encore la réserve animalière de la Haute Touche. C'est d'ailleurs le site privilégié par les ambassadeurs.

La carte des 22 sites qui participent à l'opération "Devenez ambassadeurs de l'Indre" - © Département de l'Indre

"Cela a un impact non négligeable sur nos visites. C'est évidemment un outil de communication, mais au-delà de ça, c'est surtout une vision militante de développer l'attractivité de notre territoire. On veut faire rester plus longtemps les visiteurs", souligne Roland Simon, directeur de la réserve animalière de la Haute Touche.

Jacky fait régulièrement visiter l'Indre à sa famille ou à ses amis de passage dans la région. "J'ai des amis qui habitent à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Ils vont revenir parce que le coin leur a vraiment plu. Les gens ne sont jamais déçus", assure ce retraité.

Pour devenir ambassadeur de l'Indre, rien de plus simple : il suffit de renvoyer un formulaire téléchargeable en ligne et d'y ajouter un justificatif de domicile dans l'Indre.