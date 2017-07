Le vitrail sous toutes ses formes à Curzay-sur-Vonne

Pendant l'été, le musée du vitrail propose des démonstrations le dimanche. L'occasion de découvrir les différentes techniques de vitraux.

"On pense vitrail, on pense église" affirme Clarisse Babu, responsable du musée du vitrail à Curzay-sur-Vonne avant de poursuivre "Nous, on a voulu montrer que c'était un véritable travail artistique". Et le vitrail est aujourd'hui aussi présent dans les maisons. "On en voit dans des portes d'entrées ou dans des appartements anciens" note Morgan Roche, vitrailliste.

Et les curieux ne s'y sont pas trompés. Denis est venu avec sa femme et sa belle-mère et cette technique ça l'impressionne: "On en voit des vitraux mais on ne pense pas que c'est si technique, notamment la question de la cuisson des couches de verres."

Du traditionnel au contemporain

Même s'il est connu grâce à la technique au plomb, traditionnelle, qui consiste a assembler les différents vitraux grâce à un chemin de fer en plomb, il y a d'autres techniques que le musée du Vitrail propose de faire découvrir le weekend. La technique Tiffany qui permet de faire des vitraux plus en volume "comme les lampes Tiffany" explique Morgan Roche, ou encore le fusing qui consiste à faire cuire ensemble plusieurs plaques de verres pour "donner un style plus contemporain" souligne le vitrailliste.

Et ce dimanche il sera possible de découvrir la technique de la dalle de verre. Elle existe "depuis 1925" selon Clarisse Babu et permet d'obtenir de "beaux jeux de lumières" grâce à un vitrail brut.