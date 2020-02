Landes : le coureur Philippe Richet se lance dans un nouveau défi complètement dingue

Département Landes, France

À 51 ans, le Montois Philippe Richet court le World Marathon Challenge Le coureur de l'extrême va enchaîner 7 marathons en 7 jours sur 7 continents : l'Antarctique, l'Afrique, l’Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Quand il ne courra pas, il sera dans un avion avec la quarantaine de concurrents de la compétition. Philippe Richet courra jour et nuit et il passera de l'hiver à l'été.

Nous l'avons joint à Cape Town en Afrique du Sud avant son départ, en avion, pour la base russe de Novo en Antarctique.

France Bleu Gascogne : sept marathons en sept jours sur sept continents, ça veut dire quoi concrètement ?

Philippe Richet : ça veut dire qu'on vit dans un Boeing pendant sept jours. On va avoir un petit intermède car je suis à Cape Town et de là je vais partir en Antarctique. Le deuxième marathon est à Cape Town donc on va pouvoir profiter pendant une heure ou deux de la chambre d'hôtel à Cape Town pour pouvoir se doucher, voir si on peut échanger des affaires... Après ça va se compliquer. Il y a 17 heures de vol jusqu'à Perth en Australie. Après on part à Dubaï. Il y aura peut-être une petite pause à Madrid et après on fonce à Fortaleza au Brésil et on finit à Miami en Floride.

Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?

La blessure n'est pas impossible. Sur la fin de mon entraînement, je commençais à avoir mal aux adducteurs. Je ne suis pas inquiet pour le premier marathon car les appuis dans la neige, ça devrait bien se passer. On tape moins que sur le bitume. Ce qui m'inquiète c'est qu'au départ je cours quand même pour manger. Les petits plateaux dans l'avion, ça ne va pas le faire. Il faudra que je me débrouille pour trouver ailleurs !

Vous commencez par l’Antarctique, ça va être dur d'entrée de jeu ?

Le vent, s'enfoncer au fur et à mesure dans 10 centimètres de neige... au bout de 30 kilomètres, il faut arriver à lever les jambes et lutter contre le vent. Mais après, il ne faut pas réfléchir au deuxième marathon, au troisième... sinon on n'y va pas !

Comment allez-vous gérer la récupération entre chaque marathon ?

Dès que je vais finir un marathon, je vais mettre des chaussettes de récupération et boire un maximum. Je vais aussi essayer d'étendre un maximum mes jambes. On verra...

Vous allez passer de l'hiver à l’été puis de nouveau à l'hiver en quelques jours. Comment gérez-vous ce changement de saison ?

Il faut mémoriser les choses. Avant l'Antarctique, j'étais allé dans les entrepôts de la Scalandes pour mémoriser le froid. Il faut habituer son corps à ne pas subir ce froid. Pour la chaleur, il faut réguler son rythme cardiaque. On va aussi courir de nuit. Ce n'est pas ce que je maîtrise le mieux. J'ai tendance à réduire ma foulée. Ce sera peut-être des marathons de récupération où je ne serai pas dans mon timing. Il y en a d'autres où je ferai mieux. L'important c'est de faire une moyenne.

Quel est votre objectif ?

L'idée, ce n'est pas de faire des miracles. Finir, c'est déjà très bien ! C'est vraiment pour le sport et pour la course à pied que j'y vais. Ce sera l'un de mes derniers défis si ce n'est le dernier. Des gros trucs comme ça, ça va s'arrêter. C'est compliqué à gérer. C'est des gros entraînements, des gros sacrifices. Se lever à 5 heures du matin, faire 25 kilomètres avant d'aller travailler... C'est usant. J'ai fait pratiquement 90% des courses que je voulais faire. Des courses atypiques oui, mais des gros événements comme ça, c'est le dernier. Je pense que je vais rentrer fatigué.