Les organisateurs de la Dhream Cup ont décidé d'annuler la parade des bateaux de la course prévue à Cherbourg demain, dimanche 29 juillet, à cause de la météo.

La parade des bateaux de la Dhream Cup qui devait se dérouler dimanche 29 juillet est annulée à cause de la météo.

Cherbourg, France

La parade des bateaux de la Dhream Cup qui devait se dérouler dimanche 29 juillet, à Cherbourg, est annulée à cause d'un bulletin météo spécial (BMS) annonçant notamment un gros coup de vent. Une décision prise par les organisateurs pour assurer la sécurité des skippers.

Les bateaux resteront donc à quai, dans le Bassin et l'avant port, au moins jusqu'à demain soir ou lundi matin. Le Brunch urbain, qui devait se dérouler en extérieur, est lui aussi annulé à cause de la pluie et du vent.