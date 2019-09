Diallo et Draxler en éducateurs avec les enfants de l'école Rouge et Bleu

Les deux footballeurs du Paris-Saint-Germain ont passé une après-midi avec une trentaine d'enfants de l'école Rouge et Bleu du 19ème arrondissement de Paris. Une structure qui prône respect, fair-play et solidarité avec des activités sportives et culturelles toute l'année.

Julian Draxler et Abdou Diallo avec les enfants de l'école Rouge et Bleu à Paris

Paris 19, Paris, France

C'était une surprise de rentrée pour la trentaine d'enfants de 7 à 11 ans qui vont suivre toute la saison les activités de l'école Rouge et Bleu.

Julian Draxler est venu participer avec eux à un quizz sur l'histoire du Paris-Saint-Germain et le milieu de terrain allemand du PSG leur a distribué un kit scolaire, trousse, gomme et règle aux couleurs du club de la capitale. "C'est Draxler, j'ai vu son premier match avec Paris, ils avaient gagné 7 à zéro", se souvient Driss, le sourire jusqu'aux oreilles et un peu impressionné.

Une demi-heure plus tard, autre surprise, c'est le nouveau défenseur du Paris-Saint-Germain, Adbou Diallo, qui arrive pour les échauffements et les ateliers sportifs. Très à l'aise avec les plus jeunes même s'ils ne le connaissent pas encore : "C'est le genre de sortie que moi je kiffe. Ce sont des enfants, ils ont la joie de vivre, c'est cool tout simplement". Et il n'est pas gêné le moins du monde de ne pas être reconnu : "Je suis nouveau, et puis ils pensent à Kylian M'Bappé et Neymar, forcément. Mais bon, maintenant je pense qu'ils vont se souvenir de moi".

Les écoles Rouge et Bleu de Paris 19ème et Mantes-la-Jolie dans les Yvelines proposent chaque année à 120 enfants des activités après l'école, sport mais aussi découvertes culturelles, ateliers de sensibilisation à la santé, le handicap ou la nutrition. Plus de 300 enfants ont été accompagnés depuis leur création il y a trois ans.