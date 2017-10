Masgot fête Halloween

Tout le village de Masgot a célébré Halloween ce week-end. Cette troisième édition est un véritable succès. Sur la seule journée de samedi, il y a eu autant de visiteurs que l'an dernier, soit 2 000 personnes.

Petits et grands ont déambulé dans les allées du village déguisés ou non pour célébrer Halloween. Entre le stand de maquillage, l'atelier de Frankenstein et l'incontournable maison hantée, cette troisième édition a été un succès.

Masgot hanté © Radio France - Sarah Vildeuil