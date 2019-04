Dick Rivers, sa dernière chanson avec un Tarnais

Tarn, France

Dick Rivers est mort ce mercredi, jour de son anniversaire. Hervé Forneri, passionné de musique américaine, a depuis les années 60 enchainé les tubes pour devenir l'une des figures du rock'n'roll français.

Une voix inimitable

Sa dernière chanson, c'est avec Franz Robert Wild, un auteur compositeur tarnais qu'il l'a enregistrée, en octobre 2018. Septième titre de l'album Change sorti fin mars, la chanson a été écrite par Franz Robert Wild, spécialement pour Dick Rivers.

"Ça a été très rapide, on l'a enregistré à Paris dans son salon. Avec sa voix unique en or, il a chanté les couplets, moi les refrains. Quand on écoute la chanson, on se dit que personne ne peut l'imiter, c'est incroyable ! Une voix très profonde, c'était notre Johnny Cash français."

L'interprète de Twist à Saint-Tropez, perfectionniste, voudra la réenregistrer, pour améliorer certains couplets. Mais les emplois du temps des deux artistes et la santé décroissante du septuagénaire empêchera cette nouvelle version.

Une première partie à l'Olympia

Les deux hommes se connaissent bien. Ils se voyaient environ deux fois par an depuis que Franz Robert Wild avait fait la première partie de Dick Rivers à l'Olympia en 2012.

"C'est mon ancien producteur qui m'a dit un soir qu'on allait manger chez Dick Rivers. Et à la fin du repas, j'ai pris une des guitares Gibson de Dick qu'il avait achetées aux États-Unis, et sa femme, Babette, a beaucoup aimé ma voix et ma chanson. Quelques jours plus tard, on m'appelle pour que je fasse l'Olympia, ma première date à Paris, le 31 mars 2012."