Didier Decoin présidera l'édition 2020 de la foire du livre de Brive

La 39e édition de la foire du livre de Brive, prévue les 6, 7 et 8 novembre 2020, sera présidée par Didier Decoin. L'annonce vient d'être faite par les organisateurs ce mercredi en fin de matinée.

Le président de l'Académie Goncourt

Didier Decoin est tout simplement le président de l’Académie Goncourt, depuis janvier dernier et le départ de Bernard Pivot. Celle qui attribue le célèbre prix littéraire à l'automne, l'un des plus prestigieux de France, si ce n'est le plus prestigieux, remis justement en général une semaine avant le début de la foire du livre. Cette année, il aura en plus pour mission d'apporter sa touche personnelle à l'édition 2020 de la foire du livre. " Il est le cinquième membre de la prestigieuse Académie – et son troisième président après Hervé Bazin et Bernard Pivot – à présider la grande manifestation de l’automne littéraire " précise l'organisation.

à lire aussi Nouveau record de ventes pour la Foire du Livre de Brive

Une foire sur plusieurs sites ?

Les modalités de l'édition 2020 ne sont pas encore connues. Elle pourrait notamment avoir lieu sur plusieurs sites (halle Georges Brassens, espace des Trois Provinces) pour la première fois. " Son organisation sera adaptée aux mesures sanitaires et aux règles de distanciation en vigueur à cette période " commente l'organisation de ce qui est l'un des rendez-vous littéraire les plus importants du pays. En 2019, le chiffre d'affaires de la foire avait été pulvérisé avec 55.000 livres écoulés pour un montant de 813.000 euros. C'était d'ailleurs la première fois que la barre des 800.000€ était franchie, entre autres grâce à la présence de nombreux lauréats des prix littéraires.