Didier Drogba à Nantes pour un tournoi de futsal en hommage à Henri Michel

Nantes, France

Des grands noms du football viendront rendre hommage à Henri Michel le samedi 29 juin 2019. L'ancien Nantais est décédé le 24 avril 2018. Dans sa carrière, il a laissé son empreinte au FC Nantes, mais aussi en Côte d'ivoire qu'il a entraîné. C'est pour ça que l'ivoirien Didier Drogba sera présent.

à lire aussi Décès d'Henri Michel : Nantes pleure une légende du football

Didier Drogba avec Henri Michel en sélection de Côte d'Ivioire © Maxppp - PAUL PANSANEL

La liste de stars qui participeront à ce tournoi de futsal fera pâlir les plus grands fans de foot, et ceux du FC Nantes en particulier. Dans le clan des Nantais, il y a Claude Makélélé, Mickaël Landreau, Patrice Loko, Eric Carrière, Nicolas Savinaud, Frédéric Da Rocha, Nicolas Gillet, Olivier Quint le consultant de France Bleu Loire Océan ou encore Noureddine Naybet.

Il y a aussi des joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France : Youri Djorkaeff, Robert Pirès, Grégory Coupet et Frédéric Déhu.

Henri Michel a aussi coaché la cote d'ivoire où il a laissé une forte impression, il est finaliste de la CAN en 2006 et se qualifie pour le mondial la même année. Là-bas, il a côtoyé Didier Drogba, bien sûr, mais aussi Kader Keita, Emerse Faé, Aruna Dindane, Bakary Koné ou encore Bonaventure Kalou.

Henri Michel avec Bonaventure Kalou et Didier Drogba sous les couleurs de la Côte d'Ivoire © Maxppp - N. FALCO

Il s'est assis sur le banc du Maroc où il a rencontré Abdeslam Ouaddou, Tarik Sektioui et Youssouf Hadji. Ils seront présents.

Didier Drogba en guest-star

Didier Drogba est un des meilleurs joueurs africain de tous les temps. Il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012 où il a été élu "meilleur joueur de l'histoire du club" par les supporters.

Avec la Côte d'Ivoire dont il a porté le maillot de 2002 à 2014, il est arrivé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006. Entraîné par Henri Michel cette année là, il marque neuf buts en qualifications pour le Mondial 2006.

Les bénéfices de ce tournoi pour ériger une statue d'Henri Michel

C'est l'association à la Nantaise qui avait proposé cette statue et qui organise le tournoi. Les places sont entre 10 et 40 euros et disponibles sur le site billeterie.h-arena.fr