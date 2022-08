Dieppe 42 : 80 ans après, le témoignage d'un vétéran

Gordon Fennel est installé dans son fauteuil roulant devant une grande baie vitrée de l'hotêl du casino de Dieppe. Autour de lui, son médecin contrôle chaque entretien. Il faut dire qu'aujourd'hui, "Gord" a cent ans et qu'il a fait le voyage depuis le Canada, pour revenir pour la première fois à Dieppe.

Un manque d'organisation fatal

Ses oreilles ne sont plus celles d'un jeune homme mais son regard d'un bleu vif impose bien vite le silence à ses interlocuteurs. On y sent encore de la colère. Il commence sans préambule : "Les évènements de cette nuit ont été une désillusion pour moi". A l'époque, Gordon a 20 ans, le raid de Dieppe est la première opération militaire à laquelle il participe.

"Tous ces morts et ces blessés... C'est une chose sérieuse. Je pense que les évènements auraient pu être mieux préparés ! J'ai pensé que le responsable des opérations était parti en vacances en prenant les choses à la légère!"

Il évoque le manque de formation des soldats d'infanterie embarqué dans des navires qu'ils ne maitrise pas. Il se souvient même d'une unité qui n'arrivera jamais a débarquer car elle a perdu le contrôle de son bateau et finira à la dérive.

Sur les détails pratiques, là encore, ce fut un fiasco : "les galets se prenaient dans les chenilles des tanks ! Au bout d'une heure il fallait les changer... Mais comment voulez-vous changer des chenilles alors qu'une guerre a lieu tout autour de vous?"

Des erreurs qui causeront la vie à 1200 soldats dont 900 canadiens.

Un destin exceptionnel

Son regard s'adouci brusquement, il reconnait : "je ne les condamne pas pour tout... c'était quelque chose de jamais vu ! Ils essayaient d'aider les russes".

C'était en effet l'objectif de l'opération Jubilée : en 1942, les troupes alliées sont en mauvaises postures alors pour soulager le front de l'Est, ils souhaitent ouvrir un deuxième front à l'Ouest.

6000 soldats sont envoyés sur Dieppe, 5000 sont canadiens et 1000 britanniques. Mais la plupart finiront capturés par les allemands et parfois envoyés dans des camps de concentration.

Gordon Fennel, lui réussi à s'échapper : "J'ai réussi à survivre parce qu'à un moment, devant l'ampleur des pertes, le gouvernement canadien a ordonné à tout le monde de se rendre et de se faire prisonnier. Mais moi je me suis dit : "je ne veux pas aller en prison!" Alors je suis resté près du front de mer et j'ai convaincu un inconnu de me remorquer jusqu'en Angleterre... ce fut très long car nous sommes partis doucement, en espérant qu'il ne nous coule pas"

Il rejoindra finalement l'Angleterre et continuera la guerre en première ligne jusqu'en 1945, en Italie et aux Pays-Bas.

Sur ces années : "vous savez, la vie en première ligne n'est pas gaie. On se demande chaque matin si on sera encore là demain...".

Une anecdote mémorable est cependant relatée dans sa présentation de l'ambassade canadienne : "Alors qu’il se trouvait en Angleterre, il a demandé la main de Joyce Cobb. Il a écrit à sa mère pour qu’elle lui envoie une paire de chaussures neuves du Canada en prévision du jour du mariage, les chaussures étant alors rationnées en Angleterre. Au moment où les chaussures sont arrivées, il se trouvait en Sicile avec la force d’invasion. Il a donc rangé les chaussures neuves à côté de sa tête à l’intérieur du char d’assaut. Le char a explosé. Des éclats d’obus ont pénétré le char, se sont logés dans les semelles de ses chaussures neuves, dans son casque d’écoute et dans sa tête. Grâce à l’épaisseur des semelles de ses chaussures, il n’a subi qu’une blessure légère."

Il participe aujourd'hui aux célébrations et se dit heureux et soulagé de l'accueil et du soutien qu'il a reçu des jeunes et moins jeunes qui participent aux commémorations.

La nouvelle génération

Dans la délégation canadienne, Gordon n'est bien sûr pas venu seul. Avec lui, une vingtaine de jeune venu de tous les Etats du Canada.

Manuel Sauvé-Chevalier et Isla Huppé © Radio France - Milena Aellig

Parmi eux, il y a sla Huppé, qui vient du Yukon à plus de 7000 km de Dieppe et Manuel Sauvé-Chevalier, un jeune de 17 ans qui vient du Québec. Son arrière grand oncle a participé au raid : "c'est une histoire qu'on se passe dans la famille depuis plusieurs générations mais mes parents me l'ont un peu moins transmis... Alors j'ai voulu participer à ce voyage pour boucler la boucle et faire vivre cette histoire et la transmettre. Au Canada on a tendance à confondre le raid de Dieppe et le débarquement de Normandie".

Les premières célébrations auxquelles il a assisté ont été riches : "c'est un bouleversement d'émotion ! Je m'attendais à être serein mais... je ne dirais pas que j'étais triste... j'étais honoré ! Et en même temps je tremblais de pouvoir lui rendre hommage 80 ans après. De voir où il était enterré, où il était mort"