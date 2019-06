Dieppe : le pont Colbert fête ses 130 ans en fanfare

Dieppe, France

130 ans que le pont Colbert tourne au rythme du passage des bateaux dans le port de Dieppe. Enfin... un tout petit peu moins. Le pont a vécu l'histoire et notamment un bombardement en 1944, qui l'a sectionné en plein milieu. Un période qu'a vécu René, qui habitait avant au Pollet : _"_On traversait dans un petit bac, on payait à chaque traversée pour pouvoir rejoindre l'autre rive", se souvient-il.

Un pont qui a subit l'impact de l'histoire et du temps

L'histoire du pont, c'est aussi un entretien pas toujours optimal, il a parfois même fait peur à ceux qui l'empruntaient, comme Lucette : "Il y a eu une époque ou il y avait de la ferraille sur le pont, cela faisait peut aux voitures ! _Avec mon mari, on a eu peur d'y passer_..."

Ce pont, c'est le patrimoine de la ville. Il fait partie des gens." Guillaume, un habitant.

Pour se souvenir de cette histoire, un défilé était organisé sur le pont. Au menu, vieilles voitures, danseurs et défilé en costumes. Une fête suivie par de nombreux habitants, ce qui témoigne de l'importance du pont dans la ville. Un intérêt confirmé par Guillaume, journaliste et passionné du pont : "Symboliquement c'est très fort. C'est le patrimoine de la ville, ce pont fait partie des gens. A l'origine du pont, il y a une déchirure : le creusement du chenal qui a été un traumatisme. Le pont est le symbole de l'union, détaille-t-il. Avec un pont, on ne peut pas se fâcher, on se retrouve forcément. Quand on a un contentieux, on doit forcément se dire bonjour !"

Le pont-star de la ville subit tout de même les effets du temps. Début 2020, il sera rénové pendant un an et inaccessible à la circulation pendant six mois.