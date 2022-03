Dieulefit candidate pour devenir le Village préféré des Français

"On a les deux pieds sur terre, on sait très bien que ça va être nous le village préféré des français" plaisante Jacques Gleyse, l'adjoint au maire de Dieulefit, qui porte le dossier. Les équipes de l'émission de Stéphane Bern, diffusée sur France 3, ont récemment contacté la municipalité. Dieulefit représentera Auvergne-Rhône-Alpes au concours du Village préféré des Français.

Les votes s'ouvrent ce mardi 1er mars, jusqu'au 22 mars. Pour voter, ça se passe ici ! Et l'adjoint compte bien le rappeler : "je signale aux auditeurs (et internautes ndlr) qu'il n'y a pas de limitation de vote, tout le monde peut voter !". Un reportage réalisé par l'émission aura lieu sur place "mi-avril, fin mai" indique Jacques Gleyze, "la seule obligation, c'est qu'il n'y ait pas de travaux importants entamés à ce moment-là!" Histoire d'offrir une jolie vitrine à la ville lors de la diffusion du programme dans le courant de l'été. En fin de semaine, la municipalité définira quels lieux et spécialités à mettre en avant dans les 8 minutes de reportage.

Jacques Gleyze veut miser sur le patrimoine dieulefitois. "On a quand même le picodon façon Dieulefit, un monument à la résistance civile, l'école de Beauvallon qui date des années 30..." Dommage en revanche, les lavandes ne seront pas complètement sorties.

De quoi booster la fréquentation dans la commune

Dieulefit rejoint ainsi le petit club des communes de Drôme et d'Ardèche à avoir participé au concours : Entraigues, Vogüé, La Garde-Adhémar et Mirmande. "Il s'agit d'une formidable opportunité pour le Village de montrer toute sa beauté et augmenter sa visibilité à l'échelle nationale" assure la mairie dans un communiqué.

"On espère qu'il y aura des retombées pour nos commerçants qui ont beaucoup souffert pendant ces deux années de covid" sourit Jacques Gleyse. Le coup de projecteur sera bien là. Le maire de Mirmande, Benoit Maclin se souvient d'un avant et d'un après. "Il suffit de voir la fréquentation du site internet de la ville : le soir et le lendemain de l'émission, nos chiffres avaient explosé" raconte-t-il. En six ans, la fréquentation à Mirmande a doublé, avec désormais 120 000 visiteurs à l'année. "On avait tout fait pour, mais sans aucun doute, l'émission a été la cerise sur le gâteau et nous a fait gagner du temps !" estime Benoît Maclin. Mirmande avait pourtant fini avant-dernière du concours.