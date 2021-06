Six lieux vont accueillir des concerts gratuits, le lundi 21 juin de 18 à 22 heures, à Dijon (Côte-d'Or) pour la fête de la Musique. Tous se dérouleront en plein air, avec une jauge par endroit, les spectateurs seront assis et masqués.

Dijon : 6 lieux vont accueillir des concerts gratuits et masqués pour la fête de la Musique

Six lieux vont accueillir des concerts pour la fête de la Musique à Dijon (Illustration).

Les lieux des 6 concerts

Square Sainte-Anne : jauge de 620 places

: jauge de 620 places Cour de Flore : jauge de 512 places

: jauge de 512 places Jardin d'Esterno : jauge de 392 places

: jauge de 392 places Jardin des Bénédictins : jauge de 472 places

: jauge de 472 places Square Carrelet de Loisy : jauge de 602 places

: jauge de 602 places Cour de Vogüé : jauge de 73 places

Le public assis et masqué

Parmi les mesures sanitaires prévues, tout le monde devra être assis et porter un masque pour assister aux concerts. Le masque sera aussi obligatoire dans la file d'attente. L'une des conséquences de ces concerts, c'est que les rues Docteur Maret et Legouz Gerland seront fermées à la circulation et au stationnement à partir de 17 heures.

Les habitants des environs devront présenter un justificatif de domicile et une carte grise pour rentrer chez eux.