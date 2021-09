Dijon : Banana Pschit, d'art d'art

Le festival d'art urbain Banana Pschit fait son grand retour cette semaine, dès le 13 septembre. Et jusqu'au 21 septembre, douze artistes vont pouvoir égayer les murs des rues dijonnaises et de Chenôve. Sur des blocs de pierres de plusieurs mètres de haut et de larges, ou directement sur des façades, les artistes exprimeront leur propre art.

Mais d'où vient ce nom, Banana Pschit ? "Banana, c'est l'embout jaune sur le dessus d'une bombe, et quand on le presse, ça fait pschit... Et hop, couleur sur la ville" décrit en riant RNST, artiste et un des organisateurs du festival.

"Faire connaître toutes les facettes du street art"

"Qui n'a jamais vu de graffiti dans la rue ?" entame RNST. A l'origine, le street art, ou art urbain en français, c'est ça. Mais depuis quelques temps, l'art urbain ce n'est pas seulement qu'une bombe et un mur. Le graffiti n'est aujourd'hui plus qu'une seule des nombreuses facettes du street art.

"Avant, on n'utilisait que la bombe. Je fais partie de cette génération" confie l'artiste de 49 ans. Aujourd'hui, le "street art" ce n'est pas que ça, et RNST tient à le préciser. "Les nouvelles générations, elles, expriment leur art autrement. Il y a des artistes qui utilisent le pinceau aussi." poursuit-il.

L'art urbain de plus en plus démocratisé

"Les gens se méfient encore un peu de l'art de rue. Mais il ne faut pas oublier que Picasso aussi peignait dans la rue" explique RNST. ".

Mais avec le temps, l'art urbain est devenu de plus en plus présent. "Aujourd'hui, le genre est mieux accepté, et notre place dans le marché de l'art n'est plus à faire" confie RNST.

Une place dans le marché de l'art, oui, et les artistes en sont fiers... A tel point que plusieurs fresques seront peintes à côté du musée des Beaux Arts de Dijon, qui est le partenaire de Banana Pschit.