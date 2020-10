Dijon : Caroline Poulain, la "bibliothécaire de l'année" ?

View this post on Instagram

Chouette découverte à Bure les Templiers, le restaurant Le Sabot de Vénus, apparemment connu des locaux. Entre une visite à l' @abbaye_auberive le matin et au musée de Langres l'après-midi. Jolie terrasse, choix entre 3 menus. Le menu du jour à 15/17 € (avec ou sans dessert) est incroyable : salade de tomates bien assaisonnée de basilic avec une boule de mozzarella, tajine de poulet très parfumé (le chef ne m'a pas donné son mélange d'épices 😉) avec légumes, abricots, amandes (coup de 🧡 des petits et des grands)... et fraisier (pas goûté). Le menu à 25 € : œufs meurette (3🥚 aïe aïe aïe), joues de porc aux girolles et clafoutis cerise, kirsch et glace vanille. Et l'amuse bouche épatant : une crème vanille, une brunoise de melon et des graines germées de luzerne. #restocaro #restaurant #restau #cotedor #lacotedorjadore #bourgogne