Dijon : des activités pour occuper les enfants pendant les vacances

Pour permettre aux enfants dont les parents travaillent ou à ceux qui ne partent pas en vacances de profiter quand même de leur été, la Ville de Dijon propose plus de 40 activités pendant tout l'été, avec des tarifs adaptés en fonction des revenus.

Comme chaque été, la Ville de Dijon propose des dizaines d'activités pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances ou pour ceux qui veulent s'occuper pendant que leurs parents travaillent. Le dispositif qui s'appelait autrefois " les vacances de ceux qui restent " s'est transformé en " Dijon sport découverte ", mais le principe reste le même : permettre à tous les enfants de profiter de leur été en découvrant des activités sportives ou manuelles.

Cette année, la ville propose une quarantaine d'activités : football, canoë, basket, escalade, randonnée, etc. Ce sont des mini-stages de 5 demi-journées, et en fonction des revenus des parents et de l'activité choisie, les tarifs vont de 1,65 à 43 € la séance.

Tout le monde peut y avoir accès, il suffit de s'inscrire sur le site mydijon.fr . La ville va pouvoir accueillir 3500 enfants pendant tout l'été, et le taux de remplissage est pour l'instant de 80 %

Le programme et la présentation du dispositif se trouvent ici