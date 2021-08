Dijon : des activités tous les jours pour les enfants du quartier Fontaine d'Ouche

Dans la cour de l'école primaire Alsace, quartier Fontaine d'Ouche, à Dijon, c'est la fête tous les jours depuis le début de l'été. L'association La Maison phare organise des ateliers gratuits pour les enfants du quartier et d'ailleurs. Bricolage, sport, peinture, jeux de société, couture, musique, etc. La seule limite, c'est l'imagination des enfants.

Le maître-mot c'est le mélange, des couleurs, des activités et des bonnes volontés © Radio France - Nicolas Joly

Un espace de liberté

Pas de programme obligatoire, chacun fait ce qu'il souhaite, quand et avec qui il le souhaite. Les enfants sont libres, supervisés par les bénévoles de l'association et les quelques parents qui souhaitent passer la journée à leurs côtés. Comme Ophélie, qui amène ses deux petits tous les jours. "Je préfère qu'ils soient dehors à courir plutôt qu'ils soient devant un écran", dit-elle.

Zakaria et Djemben se livrent une bataille sans merci © Radio France - Nicolas Joly

Ce sont les enfants qui choisissent les activités, et les bénévoles qui s'adaptent. Mezyan prévoit les ateliers du lendemain. "On avait un groupe de filles qui voulait absolument des chignons et des lissages aux gens qui passent, il y a aussi un stand de pâtisserie parce qu'il y avait des enfants qui voulaient faire des gâteaux". Chaque jour se termine par un temps d'échange pour savoir ce que les jeunes ont pensé de la journée et ce qu'ils veulent faire le lendemain.