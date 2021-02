Dijon : les écoliers initiés à la bande dessinée

Les bulles s'emparent de Dijon, et ça n'a rien à voir avec une quelconque histoire de savon. Depuis le début de l'année 2021, la ville accueille un dessinateur de "en résidence", dans le cadre de l'opération "2020 : année de la BD – La France aime le 9ème art" du ministère de la Culture - prolongée jusqu'en juin 2021. Cet auteur s'appelle Julien Lesne et vit à Dijon depuis trois ans. Auparavant, il travaillait dans l'administration, mais depuis cinq ans, grâce une passion infinie pour le dessin - et une bonne doses des cours - il se consacre à l'illustration. Pendant trois mois, sa vie va se partager entre des ateliers pour les écoliers et la création d'une BD.

Comment est-il devenu auteur de BD ? Copier

Des ateliers pour les écoliers dijonnais

De janvier à mars, Julien Lesne va mener des ateliers pour cinq écoles de Dijon (Anjou, Trémouille, Voltaire, Flammarion, Jean Jaurès). Il initie les enfants au dessin et à la création de personnages. Il y a également une visée pédagogique au delà du dessin, pour faire travailler l'imagination des enfants et leur connaissance de la BD.

REPORTAGE - On prend un cours de BD avec les CM1 de l'école Voltaire Copier

Chouette ! © Radio France - Adrien Beria

Bientôt une BD sur Dijon

Certains dessins des enfants se retrouveront dans la BD créée par Julien Lesne. Elle racontera une histoire mettant en scène Jeanne Magnin, co-fondatrice du musée éponyme, "qui visite le Dijon moderne", explique l'auteur. Le résultat final sera visible au mois de juin, exposé sur les grilles du jardin Darcy.

Quel sera le sujet de la BD créée par Julien Lesne ? Copier

L'atelier en vidéo : apprenez à dessiner un oiseau mignon ... ou grognon !