Dijon : des nouveautés pour la braderie de rentrée

La prochaine Braderie de Rentrée aura lieu le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 de 9h à 19h. Pour la première fois sur deux jours, la Fédération des Commerçants et Artisans Shop In Dijon en dévoilent le programme.

Pour la première fois cette année, la braderie de rentrée se tiendra sur deux jours dans le centre ville de Dijon. Cinq zones d'animations sont proposées entre brocantes, marché d'art, spectacles et déstockages.

Cinq zones d’animations

Rue de la Liberté et rue du Bourg : Les stands éphémères des commerçants non sédentaires animeront comme à chaque édition les rues piétonnes. Retrouvez toutes les bonnes affaires des secteurs prêt-à-porter, alimentaires, parfumeries, art de la table…

Place Grangier : suite au succès rencontré de l’édition de Mai, la brocante reprendra Place Grangier (de la rue des Godrans à la Rue de la Poste).

Place Jean Macé : un marché d’art réunira des artisans et artistes locaux présenteront leurs créations.

Place des Cordeliers : La Compagnie Clair Obscur assurera le spectacle avec des représentations toutes les 20 minutes à partir de 11h le samedi et 14h le dimanche (Spectacle de rue Cabaret avec numéros de magie, jonglerie, acrobatie).

Déstockage chez tous les commerçants du centre-ville : Comme à chaque Braderie, tous les commerçants du centre-ville déballeront leur stock devant leur boutique et proposeront de nombreuses affaires ! Et pour cette nouvelle édition, Shop In Dijon annonce avoir comptabilisé plus d’inscriptions que les éditions précédentes.

Le plan de la braderie de rentrée - Shop in Dijon

2 heures de parking offertes : Samedi 16septembre, de 9h à 19h, rendez-vous à l’agence Shop In Dijon muni de votre ticket de parking sous-terrain et profitez d’un ticket de 2 heures de parking offertes par Shop In Dijon.