Dijon : des photos d'enfants atteints de maladie rares pour sensibiliser le grand public

.Ils s'appellent Valentine, Charlotte, David ou encore Chloé. Ils sont tous atteints de maladies rares. Leurs photos sont exposées sur les grilles du parc Darcy à Dijon (Côte-d'Or) jusqu'au dimanche 28 février. L'initiative appelée Haut-delà des clichés a été lancée par le CHU et a été immortalisée par l'objectif de Laetitia, une ancienne mannequin devenue photographe.

"Ça a été dur de ne pas pleurer, sincèrement", Laetitia, photographe

La jeune femme d'une trentaine d'années les a fait défiler les uns après les autres dans un studio, avec forcément un peu d'appréhension au début. "On a fait plein de petits exercices avant de commencer", raconte la photographe. "Ils n'ont jamais fait de photo de leur vie, et en plus ils ne savent comment on va les regarder avec leur pathologie." Mais ça "n'a pas été difficile de les mettre en lumière. (...) Et puis j'avais un écran qui montrait les photos. Je retournais cet écran pour qu'ils se voient et ils étaient assez surpris", poursuit Laetitia.

Les photos de plusieurs enfants atteints de maladie rares sont exposées au parc Darcy à Dijon jusqu'au 28 février. © Radio France - Cédric Hermel

"Certains parents nous ont dit que leurs enfants ont été tellement heureux pendant une semaine ou deux après la séance photo. Quant aux parents, ils se sont dit waouh. Franchement ça a été dur de ne pas pleurer", raconte Laetitia.

Sensibiliser le grand public

L'un des objectifs de ces photos, c'est de "sensibiliser le grand public et dire la différence n'a pas à faire peur", explique Marie-Myriam Arnoult Rolle, du CHU de Dijon. "On se rend compte que la vie de ces enfants est énormément réduite à du soin, à des rendez-vous chez le médecin ou encore aux visites à l'hôpital, et autour de ça il ne se passe pas grand chose", poursuit Marie-Myriam.

"On a envie de leur apporter du bonheur, de leur montrer que eux aussi peuvent avoir accès à des activités comme tout le monde", termine la salariée du CHU de Dijon