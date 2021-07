Dijon : des siestes sonores pour raconter le quartier Montchapet

C'est une façon originale de voir, ou plutôt d'écouter le quartier de Montchapet, à Dijon. La MJC organise ce mois de juillet des siestes sonores pour découvrir le quartier autrement. Le principe : allongé sur un transat, un casque sur les oreilles, on les écoute nous raconter leurs lieux du quotidien.

Les participants profitent d'une sieste sonore au soleil, au parc Ganne, en face de la MJC. © Radio France - Alice Marot

Le résultat de six mois de travail, pour plus de 60 habitants de Montchapet. Tout commence avec des ateliers d'écriture menés pendant le deuxième confinement. "Dans les textes qui en sortent, il y a une idée d'inventaire de ce qu'il y a autour de soi, mais aussi de portrait : on raconte le lieu en se racontant", explique Pauline Lasson, médiatrice culturelle à la MJC-Montchapet, à l'origine du projet. Les textes sont ensuite enregistrés et mixés par le dispositif PANDA (Points d'Accès Numérique de Dijon et son Agglomération).

Redécouvrir le quartier

Parmi les participants, il y a des enfants, des quarantenaires, des plus âgés. Ils habitent Montchapet depuis toujours, ou viennent d'arriver. Certains ont choisi de raconter des rues, comme la rue Courtépée, d'autres, des lieux, comme le salon de coiffure Capellia ou le city stade. Justine, qui a emménagé il y a deux ans, a écrit sur l'école primaire : "Je passe tous les jours devant, et ce lieu m'évoque plein de choses. C'était l'occasion de mettre des mots dessus. Maintenant, je vois l'école autrement !"

Pour Seung Hye, habitante coréenne de Montchapet, qui a participé avec son fils, le projet a été un vecteur d'intégration : "J'écrivais beaucoup, en Corée, mais je suis moins à l'aise en français. Et avec le confinement, c'était dur de rencontrer des gens et d'apprendre à connaître Dijon. Alors, participer aux ateliers d'écriture, et réfléchir aux lieux qui m'entourent, ça m'a beaucoup aidée."

Balade sonore

Un projet particulièrement important, dans ce quartier résidentiel vaste de Dijon : "Ici, on a _30 000 habitants_, c'est pratiquement la taille d'une ville moyenne ! Il fallait donc un moyen de rassembler tous ces gens autour de lieux qui deviennent des lieux symboliques du quartier, explique Pauline Lasson. Sur un même lieu, comme le jardin de la place Dard par exemple, on peut entendre les textes d'un enfant, d'une maman, de l'ancienne directrice de l'école... C'est très riche !"

Les siestes sonores se transformeront bientôt en une structure pérenne. Des panneaux, répartis dans les différents lieux du quartier, avec un QR code à scanner pour que les promeneurs puissent retrouver les pistes sonores directement sur le téléphone portable, et les écouter en flânant. Ils devraient être mis en place d'ici la fin de l'année 2021.