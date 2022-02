Dijon : des visites coquines pour la Saint Valentin

Agathe Gebrael et Clément Lassus-Minvielle proposent des visites insolites pour la Saint Valentin

L'idée est toute simple: faire découvrir Dijon, mais de façon insolite! Et pourquoi pas profiter de la Saint-Valentin pour révéler les anecdotes coquines et érotiques de la ville? Si ça vous tente, ça se passe du 12 au 18 février.

L'Histoire en s'amusant

Depuis plusieurs années, Clément Lassus-Minvielle, guide conférencier, et Agathe Gebrael, son associée organisent des visites de la ville en essayant de faire découvrir les anecdotes insolites de Dijon. Alors, la Saint Valentin, c'est l'occasion faire découvrir "les histoires un peu coquines, différentes des grands classiques dijonnais", explique Agathe Gebrael.

L'objectif qu'on s'est fixé c'est de sortir des sentiers battus, pour proposer une Histoire plus accessible, plus vulgarisée donc plus ludique.

L'idée de ces visites, nommées "Amour, Gloire et Bordelage", c'est de montrer que l'Histoire, et notamment l'Histoire de Dijon, peut plaire à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas d'affinité particulière pour le patrimoine.

Découvrir les secrets des lieux du quotidien

Pour attirer un maximum de personnes, les deux associés misent sur la découvertes d'anecdotes insolites dans des lieux du quotidien: "on va passer par les endroits emblématiques qui abritent des références aux histoires qu'on va raconter" d'après Agathe Gebrael. Le départ de la visite se fait d'ailleurs dans l'ancien couvent des Cordeliers, aujourd'hui un hôtel. C'est là que pendant le week-end du 12 et 13 février, l'association "Livres de Cœur" récupérera les livres que les visiteurs ne lisent plus. Ils les vendront ensuite pour récupérer des fonds pour aider les étudiants qui n'ont pas les moyens de se fournir en manuels scolaires.

La suite de la visite, c'est le Puit d'Amour. Bien caché dans la cour de la bibliothèque patrimoniale rue de l'Ecole de Droit, une partie de son histoire est un mystère: "La devise "Tou par amor" est gravée au dessus. Il y a plusieurs théories qui expliquent par qui et pour qui il a été construit", explique Agathe Gebrael.

Invisible à l'œil nu, il y a une gargouille en forme de femme sur l'angle gauche de la tour Philippe le Bon © Radio France - Pauline Boudier

Les deux associés emmèneront aussi le groupe dans des lieux plus commun comme rue Amiral Roussin qui abritait une maison close au Moyen-Âge, ou encore place de la Libération. C'est sur une des gargouilles de la tour Philippe le Bon que Clément Lassus-Minvielle attire notre attention: "Elle ressemble à une femme qui a l'air de porter ses mains à des endroits intimes. Mais si on y réfléchit bien, sur la place il y avait des bains publics. Elle est donc certainement entrain de montrer la direction de ces bains". La visite se termine dans la cour baroque de l'hôtel Philippe le Bon, pour une dégustation, bien méritée après une heure de marche.