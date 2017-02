Dijon et son palais des Ducs dans les "Visites Privées" de Stéphane Bern

Ce vendredi après-midi, Dijon et le Palais des Ducs sont à l'honneur sur France 2 dans l'émission de Stéphane Bern. Suivez les "Visites Privées" à 15h40.

Le Palais des Ducs de Dijon va être la star de la télé ce vendredi après-midi. Il est à l'honneur de l'émission de Stéphane Bern "Visites Privées" à 15h40 sur France 2. L'équipe du célèbre animateur est venue tourner chez nous mi-janvier un reportage et on va pouvoir regarder le résultat depuis notre canapé.

Plus de monde à la billetterie après les reportages télé au musée

Forcément l'équipe du musée avait sorti le tapis rouge pour l'équipe de France 2. Les tombeaux des Ducs et la salle des retables avaient été dépoussiérés pour donner la meilleure image possible du Palais car après chaque reportage télé, et surtout sur une chaîne nationale comme France 2, les gens se pressent à la billetterie a remarqué Sandrine Balan, la conservatrice du patrimoine : "On va voir si dans le week-end et les jours qui suivent, il y a plus de passage dans le musée mais c'est très souvent qu'après une diffusion à la télé on remarque une affluence plus forte."