Dijon: fête de la musique sous haute surveillance

La Ville de Dijon a renforcé les mesures de sécurité à l'occasion de la Fête de la musique, le 21 juin prochain. Tous les véhicules seront interdit dans le centre-ville dès 18h.

C'est la tradition, chaque année : le 21 juin, la France danse, chante, investit la rue jusqu'au bout de la nuit. Depuis trois ans, toutefois, les mesures de sécurité sont renforcées, en raison du plan Vigipirate.

Périmètre de sécurité

Dijon ne fera pas exception et va même encore plus loin que les années précédentes : tous les véhicule seront interdits de circulation au centre-ville entre 18h et minuit. La vente, la détention et le transport de bouteille de verre restent défendus.

40 policiers municipaux seront mobilisés pour contrôler les accès et pour faire respecter un périmètre qui s'étend des boulevards de Brosses et de Trémouille au nord ; la rue Jeannin à l'est ; les rues de la Manutention et de Tivoli au sud et le jardin Darcy à l'ouest. Seuls les résidents pourront passer les barrières, s'ils sont munis d'un justificatifs de domicile.

Périmètre de sécurité - Ville de Dijon

La police pourra aussi s'appuyer sur le système de vidéo protection et sur des effectifs de la police nationale, ainsi que sur des agents de sécurité. Deux postes de secours seront installés place Bossuet et rue des Forges, devant l'Office de Tourisme. 56 secouristes seront présents.

Côté programme musical, il se trouve sur le site de la Ville de Dijon.