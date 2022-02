Dijon : il sort un jeu consacré à la découverte de la ville sur... Gameboy !

Autant prévenir tout de suite, pas question dans "Dijon Gameboy" d'attraper des monstres ou de combattre des ennemis. Dans ce jeu, sorti ce weekend, le créateur, Johnny Humberset, nous invite à découvrir la ville à travers des anecdotes sur neuf lieux incontournables, du palais des Duc, à l'Eglise Notre Dame, en passant par l'Université de Bourgogne ou le parc de la Colombière. Le tout, sur cette console iconique de plus de 30 ans ! A chaque fois, une courte histoire du lieu, et des anecdotes. Entretien.

Comment vous est venue cette idée de créer un jeu vidéo sur Dijon ?

A la base, je créais des jeux plutôt pour Android dans le passé, et, je suis tombé sur un projet Game Boy de musée virtuel où des gens se prenaient en photo et diffusaient leur photo sur un jeu Game Boy. Je trouvais le concept génial et partant de là, je me suis demandé ce qui n'avait jamais été fait sur cette console qui a quand même 30 ans, et je me suis aperçu que personne n'avait jamais fait visiter une ville sur Game Boy. Etant de Dijon, l'idée est venue tout naturellement de faire sur ma ville.

Vous partiez d'une page blanche, comment y avez-réfléchi ?

Déjà, je me suis mis à regarder comment on faisait un jeu Game Boy, parce que c'est pas donné à tout le monde, j'en avais jamais fait. C'est quand même assez technique, il y a certaines contraintes. Partant de là, j'ai trouvé un logiciel qui permet de réaliser des jeux de Game Boy et ensuite, pour l'écriture du logiciel, tout simplement en me baladant en vélo dans la ville et en finalement notant les lieux que je trouve les plus beaux ou qui me plaisent.

Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre en choisissant ces lieux-là?

N'étant pas originaire de Dijon, je suis arrivé il y a 10 ans, je voulais le faire pour une personne qui arriverait aujourd'hui, lui proposer les lieux les plus emblématiques, je dirais, sachant que je n'ai pas pu tout mettre dans le logiciel, donc il a fallu faire une sélection. Sur le logiciel en lui même, on ne pouvait mettre que neuf points d'intérêt, ce qui est déjà pas mal, mais à l'échelle de la ville, ce n'est pas beaucoup.

Que pouvons-nous visiter ?

Vous pouvez retrouver du coup, parmi les plus emblématiques, la place Darcy, la place des Ducs et donc la mairie, l'église Notre Dame. En s'éloignant un petit peu vous pouvez visiter les facultés, le Zenith, le lac Kir, le parc de la Colombière également. Quand vous cliquez sur un lieu, vous avez accès à une petite anecdote sur le lieu en lui-même et en déplaçant votre curseur et vous pouvez tomber sur une scène cachée qui vous donne encore accès à une information bonus.

Pourquoi s'intéresser à la Game Boy, qui a plus de 30 ans, et qu'il y a toute une floppée de consoles sorties depuis ?

Je suis joueur actuel, on va dire, mais je suis aussi rétro gamer, et je joue beaucoup sur Game Boy, c'est une de mes consoles de cœur, c'est mon papa qui me l'avait acheté quand j'étais petit. J'y suis revenu naturellement à l'âge adulte. Le développement de jeux, même s'il y a des contraintes, est assez simple. Il faut juste avoir quelques connaissances et quelques dizaines d'heures de recherches pour arriver à développer dessus.

Dijon Gameboy est disponible en téléchargement gratuitement (il faut ensuite l'installer sur une cartouche vierge), ou bien jouable en libre, sur ordinateur et sur PC.