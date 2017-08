A Dijon l'ancien cinéma L'Alhambra a rouvert, transformé en brasserie

Le lieu était fermé depuis presque quarante ans à Dijon. Les anciens bâtiments de l'Alhambra, cinéma mythique de la place de la République, sont désormais occupés par une brasserie de l'enseigne Au Bureau. L'ouverture avait lieu ce jeudi 24 août 2017.

L'ancien cinéma et salle de spectacles, L'Alhambra, était fermé depuis 37 ans. Les lieux ont donc rouvert ce jeudi 24 août, pour laisser la place à une brasserie de l'enseigne, Au bureau.

Des clients curieux de découvrir ou redécouvrir les lieux

Une brasserie qui a donc accueilli ses premiers clients ce jeudi midi, et parmi eux beaucoup de dijonnais, curieux et pressés de voir comment l'ancienne salle de spectacle a été transformée.

"C'est bien car ils ont gardé l’architecture du cinéma, car au deuxième étage il y a une salle de restaurant mais elle a conservé le vide et il y a un écran comme il y en avait un à l’époque du cinéma" se réjouit Christian, 63 ans , qui habite tout près.

Le balcon à l'italienne de l'ancien Alhambra a été conservé © Radio France - Stéphanie Perenon

"C'est bien de revenir dans un lieu qu'on a connu, en plus ils ont gardé le balcon et conservé le style de L'Alhambra " sourit Michelle, une dijonnaise venue déjeuner avec son mari et ses deux petites-filles.

"Et puis c'est important pour une ville, poursuit sa petite-fille Alexane, "de pouvoir changer les lieux et de leur donner une seconde vie".

L'âme de l'ancien cinéma se retrouve un peu partout, jusque dans la cour intérieure avec cette vieillie affiche © Radio France - Stéphanie Perenon

→ Revoir : L'Alhambra à Dijon...c'était vraiment la dernière séance !

Nouvelle attractivité pour la place de la République

La brasserie qui a recruté 27 personnes, restera ouverte 7 jours sur 7, explique Richard Texeira, l'un des deux gérants des lieux. "Notre volonté c'est de réveiller un coin de cette place et de créer un trafic pour les restaurants et les commerçants de la place mais aussi d'avoir un endroit ouvert la journée et pas seulement la nuit."

Derrière Richard Texeira, l'un des deux gérants des lieux, on aperçoit l'un des anciens projecteurs de films de l'Alhambra © Radio France - Stéphanie Perenon

Reste maintenant à convaincre les dijonnais et dijonnais avec la carte. "C'est un peu l'essentiel" conclut Morgan, la vingtaine venu tester avec un ami. "Il n'y a pas que les lieux, il faut aussi que ce ce soit bon, prévient cette quadra, et si les deux nous conviennent, ça pourrait devenir un nouveau lieu de rencontre."