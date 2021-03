Dijon : l'appel des bibliothèques aux lecteurs retardataires

Avec la crise sanitaire, les bibliothèques de Dijon ont remarqué que 5000 documents (livres, CD, DVD) n'étaient pas revenus dans les rayons. Les bibliothécaires appellent donc les usagers pour les prévenir que les bibliothèques sont bien ouvertes et qu'ils peuvent ramener leurs emprunts.

"Rendez les livres !", c'est en substance le message des bibliothèques de Dijon en ce début de mois de mars 2021. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a presque un an, les emprunteurs mettent de plus en plus de temps pour rendre les livres ou les DVD. Selon Marie-Paule Rolin, directrice du réseau des bibliothèques de Dijon, 5000 documents manquent à l'appel en ce moment sur l'ensemble de la ville, soit du retard sur 2% à 3% de tout ce qui est prêté. Avec la crise sanitaire, la bibliothèque a connu une baisse des prêts de 40% sur l'année 2020.

Les bibliothécaires appellent les usagers

Dans le monde "normal", s'il y a du retard, la bibliothèque envoie une lettre, mais dans le monde du Covid-19, les bibliothécaires appellent carrément les retardataires. Virginie, bibliothécaire au sein de la Nef, a ainsi appelé plusieurs centaines de personnes depuis trois semaines, alors que 1500 documents ne sont pas revenus. "Pour avoir l'occasion aussi de leur dire que les bibliothèques sont ouvertes et leur proposer de repousser la date s'ils ne peuvent pas venir", précise-t-elle.

Car c'est bien le cœur du problème, si les livres ne reviennent pas dans les temps, c'est parce qu'une majorité d'usagers pensent que les bibliothèques sont fermées, à l'instar d'autres lieux culturels comme les théâtres ou les musées. Une fois que tous les retardataires auront été appelés, d'ici quelques semaines, les bibliothèques de Dijon passeront à la vitesse supérieure et enverront des courriers. Avant l'étape suivante : demander le remboursement